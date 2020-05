Rodolfo Pizarro asegura que su destino es regresar a Guadalajara

El mexicano Rodolfo Pizarro, mediocampista del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), aseguró que confía en regresar a Chivas de Guadalajara en algún momento de su trayectoria.

“Creo que mi destino está marcado para que regrese a Chivas, siento que voy a regresar ahí, por todo. Estuve un año y medio ahí”, señaló en entrevista con un youtuber en un video publicado este sábado.

El canterano de Pachuca recordó que, antes de salir de Chivas y partir a Rayados de Monterrey, su plan era pedir a José Luis Higuera, quien fue CEO del club tapatío, que sólo lo vendiera a un club del viejo continente.

“Yo les dije que quería ir a Europa, que no quería estar en otro club de México, pero me estuvieron marcando para que firmara con Monterrey”, relató el jugador franquicia de la MLS.

Reveló que, incluso, Francisco Gabriel de Anda, entonces director deportivo del “Rebaño Sagrado” le ofreció su apoyo para que la transacción no se consumara, pese a que, según Pizarro, él ya estaba vendido al club regio.

“Me acuerdo que estaba De Anda y me dijo un día: yo te ayudo a que no te vayas a Monterrey, dile a Higuera que no te quieres ir”, apuntó el mediocampista.