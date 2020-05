Dirigente de la AFA descarta jugar eliminatorias en Sudamérica

Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), considera que Sudamérica carece de las medidas sanitarias para albergar la eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Qatar 2022.

“No veo jugándose eliminatorias en este 2020, no creo que se puedan disputar en septiembre; no están dadas las condiciones sanitarias. Estoy casi convencido de que FIFA tomará la decisión de que no habrá eliminatorias”, comentó para una radiodifusora local.

Por otra parte, hizo hincapié en que ante los estragos que ha causado el COVID-19 en el cono sur del continente americano es lógico pensar en muchas cosas que cobran relevancia por encima del futbol.

“Me parece que es normal que no haya futbol en el continente. Hoy las realidades son distintas en los países de Sudamérica. Como es diferente en el resto del mundo”, culminó.