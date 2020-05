Cinturón que robaron a boxeador “Latino” Acosta ya fue recuperado

El boxeador mexicano Bryan “Latino” Acosta fue víctima de un asalto en su domicilio y, tras quedar prácticamente sin nada, lo único que pedía es que le regresen el cinturón que ganó en el ring, el cual ya fue recuperado.

El “Latino” Acosta reportó a través de un video en sus redes sociales que tres sujetos ingresaron a su domicilio, en donde vive solo en Hermosillo, Sonora, para golpearlo y despojarlo de sus pertenencias hace un par de días.

Tras la denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) dio a conocer que recuperó el cetro de la Federación Centroamericana y del Caribe de Boxeo (Fecarbox), el cual es avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), además de otras pertenencias del pugilista.

“En menos de 24 horas la FGJE Sonora recupera el cinturón y guantes del campeón Bryan ‘Latino’ Acosta. Se mantiene abierta la investigación”, informó la dependencia en sus redes sociales.

Acosta reportó que los tres sujetos lo golpearon y lastimaron con un picahielos, además de que recibió golpes y patadas en la cabeza, costillas y nariz, “y sólo quiero pedir justicia por ese caso, sé que se hará”.

“Se llevaron todo de mi casa, se llevaron la televisión, la estufa, me dejaron sin nada”, añadió el pugilista, quien agradecido con seguir con vida, sólo pedía el título pluma Fecarbox que ganó el pasado 7 de marzo en Hermosillo, Sonora.

“Lo que quiero es el campeonato que tanto me costó ganármelo hace como dos meses en la función de Julio César Chávez, es algo que me costó a mi sudor y sangre, me costó ganármelo, prácticamente vengo a pedir justicia por eso”.