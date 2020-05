Macías desecha ofertas de Europa para brillar en Chivas

El delantero José Juan Macías rechazó ofertas del futbol europeo con el objetivo de portar el “9” y brillar en Chivas de Guadalajara, club al que volvió en este recién cancelado Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, tras un paso destacado por León.

El representante de “JJ” Macías, Alan Barón, incluso aceptó que hubo clubes sudamericanos con ganas de hacerse de los servicios del mexicano, pero éste tenía las ganas de enrolarse primero con el conjunto rojiblanco.

“José Juan está en Chivas porque él quiso estar ahí. Tuvimos ofertas de muchos lados, no sólo de Europa; para hacer el cuento corto: hasta de Brasil nos han buscado y él siempre ha tenido la visión del proyecto deportivo."

En este sentido, aseguró que su cliente "quiere ser el mejor jugador del mundo y él cree que puede ser el mejor jugador del mundo y yo también creo que puede serlo”.

Una vez que cumpla sus objetivos en el “Rebaño Sagrado”, el delantero dará el salto al balompié europeo, en el que también buscará sobresalir, pues el agente del jugador dejó en claro que Macías no tiene la idea de nada más ir al "viejo continente" de paseo.

"Está en Chivas, en el club de sus amores y sabe dónde está parado. Le genera un orgullo inmenso ser el 9 de las Chivas, es lo que lleva soñando toda su vida y no dejaremos esta oportunidad si no es algo extremadamente interesante. Si José Juan va a Europa es porque va a romperla, no de paseo", comentó Barón en declaraciones al diario Marca Claro.

El representante descartó dar nombres de los clubes europeos interesados en fichar a Macías, pero subrayó que son escuadras de buen nivel, que están en los primeros puestos de las ligas más importantes de la UEFA. “Tiene enamorado a todos los scouts", aseveró.

"Sería fácil empezar a soltar nombres y saldría en todos los periódicos. Lo que sí te puedo decir, es que en las siete ligas más importantes de Europa hay al menos un equipo del top cinco que le lleva dando un seguimiento profundo y que ha mostrado interés. Al menos uno, pero en la mayoría más de uno; todo equipo del futbol europeo sabe quién es José Juan Macías".