Mourinho fichó con Real Madrid tras eliminar a Barcelona de Champions

El portugués José Mourinho, actual entrenador del Tottenham, reveló que decidió fichar por el Real Madrid, luego de eliminar al Barcelona en la UEFA Champions League 2009-2010, edición en la que se coronó con el Inter de Milán.

En una entrevista publicada este viernes con un diario italiano, el estratega afirmó que, antes de llegar al cuadro “merengue” en el verano de 2010, ya lo había rechazado en dos ocasiones.

“Ya le había dicho que no cuando estaba en el Chelsea. No le puedes decir que no tres veces al Madrid. La decisión la tomé después de la segunda semifinal con el Barcelona, porque sabía que íbamos a ganar la Champions”, explicó.

El 22 de mayo de 2010, “Mou” se presentó en el estadio Santiago Bernabéu junto a los nerazzurris para derrotar 2-0 al Bayern Múnich en la final de la Champions League, gracias a un doblete del argentino Diego Milito.

Con dicho título, el luso firmó una época dorada en el Inter al ganar el histórico Triplete gracias a que también levantó los trofeos de la Serie A y a la Copa de Italia de ese mismo año.

Esos logros le permitieron despedirse con plenitud del conjunto italiano, pues hasta Massimo Moratti, entonces presidente del Inter de Milán, comprendió la decisión de su salida.

“A Moratti se lo había hecho entender. Las palabras no eran necesarias, se notó por cómo nos abrazamos en el campo tras la final de Madrid. Moratti me dijo ‘después de esto tienes derecho a irte’”, confesó.