Jonathan Orozco confirma que dio positivo al COVID-19

Apenado por la situación que vive, el portero mexicano Jonathan Orozco confirmó que él es uno de los jugadores de Santos Laguna que dio positivo al COVID-19, aunque desconoce de qué manera se contagió.

Ayer la Liga MX y el cuadro lagunero dieron a conocer que ocho jugadores dieron positivo a la prueba del coronavirus sin dar nombres, al tiempo de que se filtraron fotografías de “Jona” en una fiesta de cumpleaños y sin la protección necesaria.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, el portero dijo que se siente bien y que su familia también, "sí soy portador, desafortunadamente (el positivo) se presentó de una forma asintomática, alguien trajo el virus a mi casa".

Confirmó que realizó una reunión en la que no estuvo ninguno de sus compañeros que también resultaron positivos, “sobre los chismes de que hubo una fiesta no es verdad, solo una reunión, me gusta cantar e invité a dos personas”.

Sin repartir culpas, reconoció que la responsabilidad de lo ocurrido es completamente de él y más por abrir las puertas de su casa en un momento complicado como el actual.

“Me siento mal por mi familia más que por mí, me siento apenado, ofrezco una disculpa pública, pues este no es el ejemplo que yo debería dar”, además de que pidió a la gente que se cuide.