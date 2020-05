Romelu Lukaku resta importancia a su título de Champions League

El belga Romelu Lukaku, delantero del Inter Milán, restó importancia al título de la UEFA Champions League que consiguió en 2012 con el Chelsea, debido a que tuvo nula actividad en la consagración del campeonato.

En entrevista con un medio estadounidense, el atacante reveló que nunca deseó palpar la “Orejona”, ya que en esa edición del certamen continental no vio minutos, por lo que lo descarta como un trofeo en su palmarés.

“No toqué la Champions ni con un dedo. Porque no gané este trofeo yo mismo. Esta ha sido mi actitud desde que tenía 11 años: si no he aportado nada, no es mi trofeo. Solo si he contribuido a una copa o un título, podría presumir de él”, sentenció Lukaku.

El 19 de mayo de 2012, los Blues se midieron al Bayern Múnich por el trofeo de la Champions, el cual se definió en la tanda de penales, luego de empatar a un gol en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Al final, el Chelsea se impuso 4-3 en la serie de penales para levantar su primera y única orejona de la historia, de la mano del marfileño Didier Drogba.

En la temporada 2011-12, el internacional belga tenía 19 años de edad y militaba en el cuadro londinense, en donde apenas jugó 12 partidos, pero agradeció al director técnico Roberto Di Matteo por la oportunidad de vivir esa coronación.

“Di Matteo pensó que todos debían viajar, incluidos los sancionados o los jóvenes que no formaban parte de la lista de la Liga de Campeones. Es una victoria que siempre había soñado y quería celebrarla con el equipo en ese momento”, recordó.