Saúl desea que el “Atleti” quede entre los cuatro primeros de La Liga

El mediocampista Saúl Ñíguez reiteró el deseo que existe en el plantel del Atlético de Madrid de terminar entre los primeros cuatro lugares de la Liga de España para disputar la próxima Liga de Campeones de Europa.

Los "colchoneros" están en el sexto lugar de la clasificación con 45 unidades pero para la reanudación de la competencia, tras la pausa por la pandemia del coronavirus, tienen el claro objetivo de recuperar terreno.

El campeonato está lejos para los rojiblancos y sus aspiraciones se enfocan en estar entre los primeros cuatro puestos que por ahora tienen en su poder Barcelona (58), Real Madrid (56), Sevilla (47) y Real Sociedad (46).

“Nosotros pensamos en prepararnos bien para el inicio de La Liga. Queremos quedar entre los cuatro primeros para que así puedan llegar los ingresos por la Champions", declaró.

Lamentó que los próximos partidos se disputen sin aficionados pero habrá que adaptarse a este nuevo futbol en el que los visitantes podrían tener cierta ventaja sin la presión de los seguidores locales.

“Lo notaremos todos por igual. Pero el nuevo futbol es así. Hay que adaptarse a la situación y desde casa nuestros seguidores nos harán sentir su calor. Es verdad que en Bilbao su afición crea un gran ambiente y le da un plus”, comentó.

Admitió que fue extraño y confuso ver los partidos del fin de semana pasado en la Bundesliga, donde se prohibió festejar los goles con el anotador para mantener distancia, pero en los tiro de esquina la marca siempre fue pegada al rival.

“Fue extraño ver los partidos de Alemania, nos pone contentos que vuelva el futbol y me suena raro que en un córner se pueda marcar a un compañero, estés cerca, y luego en la celebración de los goles no puedas estarlo. El hecho de que no haya gente en los estadios es lo que más vamos a extrañar".