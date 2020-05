Técnico de Manchester United presume tener un vestidor limpio

El noruego Ole Gunnar Solskjær, director técnico del Manchester United, presumió este jueves que tiene un vestidor limpio y sin jugadores que causen problemas, porque hay una atmósfera de cooperación.

“En este grupo no tenemos ninguna manzana podrida. Prefiero tener un agujero en la plantilla que un tonto. La personalidad es muy importante. Somos un equipo en un ambiente de trabajo en equipo”, explicó en declaraciones difundidas por la prensa inglesa.

El estratega abundó que en la temporada pasada percibió situaciones en interior del plantel que le desagradaron, cuya solución se dio en el mercado de fichajes del verano de 2019.

“Hay muchas cosas que no me gustaban el año pasado, algunas agendas personales que no pudieron ser resueltas hasta el verano. Quieres que los jugadores tengan algo de ego, pero se tienen que saber adaptar”, sentenció.

Solskjær recordó que, tras eliminar al París Saint-Germain en los octavos de final de la UEFA Champions League 2018-2019, identificó que jugadores eran los ideales para solidificar su proyecto.

“Cuando ganas todo es fácil y cuando llega lo difícil, puedes ver quien tiene la mentalidad correcta. No lo vimos hasta después de París. Ahí es cuando vi con quién podría construir un equipo a largo plazo”, agregó.