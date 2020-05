Atléticos de Oakland no podrán pagar el alquiler de su estadio

A causa de la pandemia del coronavirus que afecta económicamente a los equipos de Grandes Ligas, los Atléticos de Oakland informaron que no pagarían la renta anual del Coliseo, debido a los nulos ingresos durante esta temporada.

Los A’s anunciaron que debido a los nulos ingresos generados, no podrían cubrir el alquiler anual, que asciende a 1.2 millones de dólares, los cuales tendían que ser pagados antes del 1 de abril.

De acuerdo con Henry Gardner, director interino de la autoridad del Coliseum, los Atléticos explicaron que a causa de no albergar juegos no tenían los recursos suficientes para cubrir la cuota anual.

“Ellos dijeron que, en vista de que no lo han usado, no tenían la capacidad de generar ingresos ni de paga. Quizás haya algunas cosas que estaríamos dispuestos a negociar y en las que cederíamos, pero no podemos decir simplemente que no cobraremos la renta”. expresó Gardner.

Por su parte, la novena de Oakland escribió una carta hacia los encargados del estadio ejerciendo la “cláusula de fuerzas mayores”, la cual explica que en caso de algún suceso extraordinario de improviso, el pago sería cubierto sin excepción alguna.

“Los Atléticos enviaron un aviso a la autoridad en marzo, explicando que el club apoya estos esfuerzos de salud pública y diferiría el pago anual del alquiler, dado que el inmueble no ha estado disponible para su uso, por las provisiones en el contrato”, detallaron los A’s.

Con la incógnita de saber si habrá temporada de Grandes Ligas, la directiva de los Atléticos tendrá que sentarse a platicar con los responsables del estadio para ver la solución más viable para las dos partes.