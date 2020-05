Pitcher Emir Blanco espera estar listo para ir a Cachorros de Chicago

El pitcher Emir Blanco, ex de los Leones de Yucatán, espera regresar cuanto antes a los entrenamientos para estar a tono cuando viaje rumbo a Arizona para presentarse con las sucursales de los Cachorros de Chicago.

Blanco Manzanero fue firmado en junio del año pasado por la organización de los Cubs, luego de ver sus cualidades en la Academia de Beisbol del Pacífico, para después llevarlo a jugar en la República Dominicana, en 2019.

El joven yucateco ha estado realizando algunos movimientos en su casa, con la finalidad de estar listo para cuando se autorice el regreso de la Ligas Menores de Beisbol y ser observado por los scouts del primer equipo.

“He estado entrenando, no como quisiera. Realmente quiero trascender y seguir mi camino hacia el primer equipo. Yo era bateador con fuerza y poder, pero cuando me vieron tirar tan duro, dejé el bate y me dediqué a pitchear. Ahora es lo que me gusta, me acoplé y le agarré amor al pitcheo”, indicó.

Por último, añadió que su objetivo es ir a Arizona y llenarle el ojo a los entrenadores para seguir escalando hacia el siguiente nivel y de a poco, ir por un lugar en el primer equipo, en Chicago.