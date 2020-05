Matteo Berrettini mantiene negativa de apoyar a otros tenistas

El italiano Matteo Berrettini mantiene su postura de no apoyar económicamente a otros tenistas que tienen pocos o nulos ingresos durante la suspensión de los circuitos por la pandemia de COVID-19.

El número ocho en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) reveló a medios de su país que habló con el serbio Novak Djokovic sobre la iniciativa y le comunicó que no está dispuesto a aportar de esta manera.

“Hablé con él y me dijo que no me preocupara, que si prefería ayudar con la compra de mascarillas para hospitales o ayudar a familias necesitadas, lo respetaba”, aseguró el jugador de 24 años de edad que pasa el periodo de aislamiento en Miami, Florida.

Explicó que respeta a todos los colegas sin importar su situación, pero desde su punto de vista es que ningún tenista está obligado a ayudar mediante donaciones de dinero.

“Eso es una responsabilidad de las federaciones nacionales de la ATP, de la Asociación Femenil de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés) y la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés). Ellos son los que organizan los torneos y pagan por jugar”, sentenció el ganador de tres títulos individuales.