James Conner quiere seguir corriendo con Acereros de Pittsburgh

Con su contrato a punto de expirar al finalizar la siguiente campaña, el corredor James Conner aseguró que está muy contento con los Aceros de Pittsburgh por lo que no se imagina jugando para otro equipo de la NFL

Conner, quien termina al concluir la campaña del 2020, aclaró que “sería muy difícil” llevar el balón para otro equipo de la Liga, debido a la profunda conexión y el cariño que tiene con la ciudad de Pittsburgh.

“Sería difícil ponerse otro casco. Esta ciudad representa mucho para mí. Es la ciudad en donde jugué pelota colegial, la ciudad en donde me salvaron la vida y la ciudad en la que juego. Me gustaría poder decir que traje un título a la ciudad que me dio tanto. Soy de Pittsburgh de principio a fin”, expresó Conner.

Mientras estaba en la Universidad de Pittsburgh, el corredor fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2015 y tras el alta médica, fue reclutado por los Acereros en 2017, convirtiéndose en una pieza fundamental para Mike Tomlin y Ben Roethlisberger.

El jugador de 25 años tuvo una temporada llena de lesiones, en la cual solo sumó 464 yardas y cuatro anotaciones en 10 partidos; por lo que ansía regresar y demostrar que está completamente sano.

“Cada vez que salgo a jugar todos los años, solo espero esa oportunidad. He pasado por algunas lesiones, pero siempre tienes que salir y demostrar que eres el mejor sin importar cuantos años de contrato te queden”, añadió.

El año pasado, los Acereros sufrieron las bajas de Roethlisberger y Conner, mermándolos en sus aspiraciones de alcanzar la postemporada, por lo que en este 2020 esperan estar a tono cuando inicie la campaña y ayudar al equipo a retornar a los playoffs.

“Se ve bien lanzando la pelota (sobre “Big Ben”) y él dice que está muy bien. Creo que realmente hemos crecido como compañeros de equipo y amigos”, sentenció.