Troy Deeney, delantero del Watford, niega regresar a entrenamientos

El delantero del Watford Troy Deeney arremetió contra la Premier League y aclaró que de ninguna manera regresaría a los entrenamientos, por temor a contraer el coronavirus y transmitirselo a su hijo recién nacido, que sufre problemas respiratorios.

Ante el anuncio de la Premier League de regresar a las prácticas en pequeños grupos de jugadores, siempre y cuando se mantenga el distanciamiento social, el capitán del Watford se negó a retornar a las instalaciones, puesto que todavía no hay una cura contra el COVID-19.

“He dicho que no voy a ir. Cuando les explique mis detalles personales lo van a entender. Mi hijo de cinco meses tiene problemas respiratorios. No quiero volver a casa y ponerle en peligro”, apuntó.

Asimismo, señaló que la Premier League tomó una decisión apresurada al establecer el 12 de junio como la fecha en la que regresarían a jugar, pese a las múltiples peticiones de aficionados de dar por terminada la temporada.

“Solo digo una cosa. No puedo cortarme el pelo hasta mediados de julio, pero sí puedo meterme en el área con 19 personas y saltar a por un balón. No sé cómo funciona eso. Nadie puede responder a esas preguntas, no porque no quieras, sino porque no tienen la información” indicó.

Por último, el jugador de 31 años aseveró que el dinero no es lo más importante en esta situación ya que tras el deceso de sus abuelos y su padre, es preferible su salud a “ganarse unas cuantas libras de más”.

"He perdido a mi padre, a mi abuela, a mi abuelo... para mí eso es más importante que unas cuantas libras más en el bolsillo", aseguró.