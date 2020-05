Padecí el coronavirus durante 60 días: Martín Cáceres

El uruguayo Martín Cáceres, defensor de la Fiorentina, reveló este lunes haber padecido COVID-19 durante 60 días, aunque recientemente, tras dos negativos en las pruebas, confirmó haber vencido el virus que tiene en jaque a todo el mundo.

"Tuve los primeros síntomas entre el 8 y 15 de marzo. En los días siguientes sentía el virus en mis pulmones. Me dijeron que tenía que estar 20 días en cuarentena para que se me pasara, pero el virus no se quería ir", relató en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Cáceres, quien tuvo un exitoso paso por la Juventus y también vistió la camiseta del Barcelona, dijo sentirse "un hombre nuevo" tras derrotar al coronavirus después de dos complicados meses, en los que también sus compañeros de equipo Germán Pezella, Dusan Vlahovic y Patrick Cutrone fueron contagiados.

"Sin saberlo, tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo. Por fin he dado negativo en dos tampones consecutivos y me siento un hombre nuevo", aseguró el internacional charrúa, quien ya podrá regresar a los entrenamientos individuales con la escuadra de Florencia, de cara a la posible reanudación de la Serie A.