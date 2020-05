Enrique Esqueda arremete contra Tigres

El delantero mexicano del East Bengal de la India, Enrique Esqueda, externó el malestar hacia la forma en que fue tratado cuando militó en Tigres de la UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León).

“Es mi peor error y no. Me toca ir a un equipo en el cual me toca jugar Libertadores, pero me trataron muy mal, la gente no sabe eso; me trataron con la punta del pie y si no es que peor que eso."

En una transmisión en vivo en la red social Instagram, el jugador dijo que algunos directivos de Tigres "son malos, me dan ganas de soltarles tantas cosas, pero todo cae sobre su propio peso y pronto caerá uno de ellos”.

Finalmente, aseguró que el cuadro de San Nicolás de los Garza ha sido un "cementerio de futbolistas", donde varios colegas suyos han tenido un paso gris que terminó por finiquitar sus carreras.

“Ha sido cementerio de muchos jugadores en este país; no lo fue para mí, porque a mí me fue bastante bien, pero fue más por el tema directivo. Yo sé que a ellos les da igual, porque ellos siguen perteneciendo a esa institución y siguen trayendo jugadores”, sentenció.