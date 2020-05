Iván Rodríguez admite que ser entrenador es una responsabilidad

Iván Rodríguez Luna admitió que ser entrenador es una responsabilidad, pues además de formar atletas, también es un forjador de buenas personas, que sepan valorar el núcleo familiar y de esa manera tener éxito en la vida.

“Ser entrenador es tener la responsabilidad de que la gente que está a tu cargo sea de éxito en todos los aspectos: deportivo, familiar, laboral y personal”, aseguró.

El coordinador nacional del atletismo de campo sobre silla de ruedas consideró que es por ello que debe asumir el rol de manera respetuosa, para cumplir con el perfil en lo laboral.

“Una de mis mayores satisfacciones es ver que los atletas responden a los entrenamientos, que confían en que sea su entrenador, su guía en toda esta parte del deporte adaptado”, declaró.

Rodríguez, quien lleva 13 años entrenando atletas de alto rendimiento del deporte adaptado, destacó que el trabajo siempre es arduo, sobre todo cuando se tiene al cargo a un grupo de 23 competidores.

“Atiendo a nivel nacional a todos los atletas del país, ya sea con un seguimiento, algún consejo, algunas recomendaciones para entrenadores estatales. Los atletas directos a mi cargo son 23, y de ellos, cinco han tenido resultados sobresalientes en los últimos años”, comentó.

Ante los nuevos retos, Iván Rodríguez tiene el deseo de llegar con su mejor grupo de atletas a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, reprogramados para 2021, en donde, además, la meta es ocupar un podio.

Entre los atletas con aspiraciones paralímpicas están Mario Santana Ramos Hernández, Édgar Ismael Barajas Barajas, Gloria Zarza Guadarrama, Floralia Estrada Bernal y Rosa María Guerrero Cázares, entre otros.

“Este trabajo es de constancia, de mucha dedicación. Los resultados no se dan de la noche a la mañana, es trabajo de años, así que aconsejo a quienes van iniciando o a quienes no han logrado los resultados deseados, que no se desesperen, porque ya llegará su momento”, concluyó.