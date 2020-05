“Loco” Gatti admite que sintió la muerte cerca por el COVID-19

El ex portero argentino Hugo Orlando Gatti reapareció tras haber sido internado por dar positivo a COVID-19 y explicó que su salud se deterioró al punto que le dijeron que estuvo a punto de morir.

“En el hospital, todos los días preguntaba: cuando me voy, y me decían: mañana, todos los días. Ahí el doctor me dijo que estuve por morir, no lo podía creer; después me llamó el jefe, Florentino Pérez (presidente del Real Madrid), ahí lo creí que estaba por morir”, comentó.

El “Loco” aseguró que en un principio no presentaba síntoma alguno del coronavirus; sin embargo, durante su estancia en el nosocomio experimentó un dolor muy agudo que ni siquiera lo dejaba caminar.

"En el hospital tiraba las pastillas que me daban y las enfermeras se daban cuenta. ¡Tenía una cara de loco! Sentía que me moría ahí, no podía ni caminar", y finalmente bromeó al decir que no morirá tan fácil y menos gracias al consumo de mandarinas: “lo único que hacía era comer mandarina, creo que eso me curó; pero hierba mala nunca muere", culminó.