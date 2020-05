Alistair Overeem niega que piense en el retiro de las MMA

El peleador de artes marciales mixtas neerlandés, Alistair Overeem, negó su retiro del Ultimate Fighting Championship (UFC) y se declaró listo para su pelea ante el estadounidense Walt Harris.

"¿Qué otra cosa que hacer sino pelear? Realmente disfruto ir al gimnasio, mejorar mi técnica y ayudar a mis compañeros de equipo. Eso es algo que puedo verme haciendo, convertirme en entrenador, transmitir el conocimiento, pero aún no. Todavía estoy en la cima, así que solo necesito continuar”, comentó en la conferencia de prensa previa al tercer evento que se realizará después de la suspensión de la UFC por COVID-19.

Por otra parte, catalogó a su próximo rival como un tipo atlético al cual respeta y le agrada fuera de los octágonos, incluyendo que el estilo de ambos se complementa para dar un gran espectáculo a los fanáticos.

“Walt es bueno, es un tipo fuerte y atlético, alguien que prefiere golpear, y a mí me gusta golpear, así que creo que el enfrentamiento es mejor para los fanáticos. No hay rivalidad, me agrada como persona, y vamos a hacer que sea una gran pelea para los aficionados de todo el mundo“, concluyó.