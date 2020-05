“Nico” Castillo nunca pensó en retirarse del futbol

El futbolista chileno Nicolás Castillo aseveró que nunca pensó en el retiro del futbol luego de la trombosis que puso en riesgo su vida, por lo que agradeció el apoyo encontrado en México, particularmente del técnico Miguel Herrera, al que considera un padre.

“Nunca me pasó por la cabeza dejar el futbol, pero sí que me va a costar demasiado volver porque fueron momentos difíciles”, comentó el artillero andino que milita en el club América.

Tras ser sometido a una intervención en el tendón del recto femoral las cosas se complicaron para el artillero andino, quien sufrió una trombosis que lo tuvo varios días en el hospital y que casi le cuesta la vida, aunque aseguró que recibió “ayuda divina”.

“Hoy me da miedo volver y que me pase otra cosa. Yo hoy día le doy más valor a la vida, a cuidarme, porque estuvo difícil y, como dice mi familia, me ayudaron desde arriba, mi abuela", comentó en entrevista en “Radio Pauta”.

Luego de que compartiera en sus redes sociales videos de su recuperación y de los toques de pelota que realiza, se mostró feliz, ya que es como volver a caminar y empezar de cero.

“No tenía muslos, no tenía coordinación. Estuve tanto tiempo en una camilla que al momento de pisar me daba la corriente en la planta del pie. Y ahora estar dándole toque a la pelota a uno le da más esperanza y motivación en el día a día", añadió.

Por otra parte, dijo que desconoce el tiempo de su recuperación, pero va poco a poco, agradecido por lo vivido en México y el apoyo que le ha brindado el técnico de las Águilas.

"El club se ha portado muy bien. El doctor viene todos los días a verme, me toman presión y me dan las pastillas y los anticoagulantes, y el kinesiólogo tres veces por semana", contó.

Y del “Piojo” comentó que se ha portado de excelente forma, pues Castillo está en México sin su familia “y ha sido una especie de padre porque siempre estamos conversando, de futbol o de familia”, lo que habla de su calidad humana y “siempre voy a estar agradecido con él”.