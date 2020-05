Técnico de Xolos lamenta que Cardona quiera irse a Boca

El director técnico de Xolos de Tijuana, el boliviano Gustavo Quinteros, lamentó que el mediocampista colombiano Edwin Cardona haya demostrado su deseo de irse a Boca Juniors.

El timonel de los fronterizos quiere en su plantel a futbolistas comprometidos en el club, pero el cafetero en diversas ocasiones ha expresado su intención de volver con el conjunto boquense.

“Lo respeto, pero me no me gusta que Cardona diga que quiere marcharse a Boca. Quiero jugadores comprometidos con mi equipo", enfatizó el entrenador en redes sociales.

Cardona jugó con Boca año y medio entre 2017 y 2018, anotó siete goles en la Superliga Argentina y marcó otros dos en la Copa Libertadores de América.

Para este 2020, el mediocampista ofensivo pudo regresar con los "Xeneizes", pero un tema familiar detuvo la contratación y no se llegó a un acuerdo, por lo que al final antes del cierre del mercado invernal de transferencias se arregló con Xolos.

“Estoy muy tranquilo, con el deseo y las ganas de volver a Boca, se extrañan muchas cosas”, había señalado Cardona en sus redes sociales a inicios de abril.

El colombiano de 27 años apenas acumuló 154 minutos en cuatro partidos, uno como titular, antes de que el Clausura 2020 de la Liga MX entrara en pausa debido a la pandemia del coronavirus.