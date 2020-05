Israel Vázquez pensó en el retiro tras primer revés con Rafael Márquez

El ex boxeador mexicano Israel “Magnífico” Vázquez reveló que tras la primera pelea con Rafael Márquez pensó en el retiro, aunque el ánimo de su hijo fue vital para seguir su carrera y pelear tres veces más con su compatriota.

Ambos pugilistas platicaron este día en los “WBC Talks” del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y recordaron las “guerras” que vivieron entre el 13 de marzo de 2007 y el 22 de mayo de 2010, la primera con triunfo para Márquez.

“Me iba a retirar después de la primera derrota con ‘Rafa’, pega durísimo, nunca sentí una mano tan pesada, me ganó bien y no tengo excusa, pero el que me levantó de pensar en el retiro fue mi hijo Israel”, recordó el “Magnífico”.

Ese revés fue en el séptimo asalto, cuando Israel decidió retirarse. Recordó que en el segundo round le lastimaron el tabique y no podía respirar, seguro de que tenía la nariz quebrada y no quiso arriesgarse a una fractura de mandíbula, por ello decidió no seguir.

Cuando pensó en decir adiós a los cuadriláteros, los ánimos de su hijo fueron determinantes para seguir con una carrera en la que logró dos victorias sobre Rafael.

“Me entró ese coraje, esas ganas de volver a pelear y demostrar que esa noche pude ganar, fueron cuatro peleas (en total con Márquez), las tres primeras de alarido, cada vez mejor, si no hubiera sido por ‘Rafa’ tal vez no conocieran el nombre de Israel”, añadió.

Cinco meses después, el 8 de agosto de 2007, tuvieron su revancha con triunfo para Israel por nocaut técnico en el sexto rollo, y el 1 de marzo de 2008 completaron la trilogía, nuevamente con Vázquez con la mano en alto, ahora por decisión dividida.

Tras ese tercer pleito llegaron sus problemas con un desprendimiento de retina, y aunque tuvo siete cirugías en año y medio, regresó a la actividad para dos peleas más, una cuarta con Rafael, pero estaba tan afectado de la zona que mejor optó por el retiro.

“Eso me frenó, quería hacer peleas y después el retiro, quería cuatro títulos del mundo en diferente división, quería superar el récord de Julio (César Chávez), por azares del destino no pude, pero ahora estoy satisfecho de ser parte de la historia con ‘Rafa’”, añadió.

Recordó Márquez que en su cuarto pleito y luego de algunas diferencias con Ignacio Beristáin, fue Daniel Zaragoza quien estuvo en su esquina, y que en esa pelea incluso se preocupó por su rival, “en el segundo o tercero le dije, ‘tu ojo’, pero él me dijo, ‘échale, tu tira’, y le tiré, el réferi nos decía ‘no hablen, no hablen’”.

Esa fue la última pelea en la carrera de Vázquez, quien terminó su carrera con récord de 44-5, 32 por la vía rápida; comenzó su andar en el deporte de los puños a los 12 años, y aunque le gustaba más el futbol, tuvo una gran carrera en el pugilismo.