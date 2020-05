Mourinho niega estar en contra del regreso de la Premier League

El portugués José Mourinho, director técnico del Tottenham, desmintió este jueves haber pedido un aplazamiento de la reanudación de la Premier League, suspendida en marzo por la pandemia de COVID-19, y que apunta a celebrar sus encuentros a partir de junio.

"No creo que mi posición haya sido reflejada con fidelidad en la prensa. No he pedido ningún aplazamiento. Quiero entrenar y estoy desesperado por que la Premier vuelva tan pronto como sea posible y seguro, sobre todo ahora que estamos viendo cómo otras ligas se preparan para la acción", explicó el estratega en un comunicado emitido por el club.

Luego de que el primer ministro británico, Boris Johnson, autorizara el regreso de todo el deporte profesional a partir del 1 de junio, la Premier League y sus 20 clubes mantuvieron una reunión telemática el pasado lunes para discutir la planificación que permita reactivar las actividades, lo cual, según la prensa inglesa, había sido repudiado por "Mou".

Además de negar categóricamente los reportes, el ex entrenador del Manchester United reconoció sentirse orgulloso de sus jugadores, quienes "han mostrado una gran profesionalidad y pasión por el futbol", manteniéndose en forma durante el confinamiento.

Los futbolistas del Tottenham regresaron desde el pasado 28 de abril a los entrenamientos individuales, de cara a la posible vuelta de la Premier League, cuyos altos mandos aseguraron que "no se tomará una decisión para volver sin el consentimiento de los jugadores y entrenadores de sus 20 clubes".