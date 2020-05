Javier Aguirre expresa su deseo de seguir en Leganés

El mexicano Javier Aguirre, director técnico del Leganés, expresó su deseo de continuar en el futbol español y con el Leganés, aunque primero deberá cumplir con el objetivo de evitar el descenso una vez se reanude La Liga.

El “Vasco” admitió que se siente de maravilla en España y al frente del conjunto pepinero, sin embargo lamentó que cuando llegó en noviembre pasado el club tenía pocos puntos, trató de recomponerlo y luego a inicios de este 2020 se le fueron sus goleadores, el danés Martin Braithwaite, al FC Barcelona, y el marroquí Youssef En-Nesyri, al Sevilla.

"Claro que me gustaría seguir. Me fui cinco años de España y lo extrañas. Estoy muy bien en el Leganés y aquí en Madrid también vive uno de mis tres hijos. Me compré una casa en Madrid hace más de 20 años y Leganés es un bonito club.", señaló a la radio española.

No obstante, “la pena es que cuando llegué teníamos un déficit muy grande de puntos y cuando estábamos agarrando el hilo se fue En-Nesyri, luego Braithwaite y al final se complicó un poquito, pero seguimos ahí".

Leganés tiene 23 unidades en el décimo noveno lugar, penúltimo de la clasificación, con serios problemas de descenso, pero en la batalla por librarlo junto a clubes como Espanyol de Barcelona, Mallorca, Celta de Vigo y Valladolid, contra el que jugarán una vez vuelva la actividad del futbol español tras la pandemia del coronavirus.

"Estamos todos en la pelea, Espanyol, Leganés, Mallorca, Celta y ojo con el Valladolid que tiene 29 puntos y jugamos contra ellos cuando volvamos. Será difícil y todos sufriremos como perros”, advirtió.

Javier Aguirre termina contrato con Leganés el 30 de junio, pero es consciente que la competencia durará más allá de dicha fecha por lo que no habrá inconveniente si su relación se extiende y se renueva siempre y cuando logre la permanencia.

De igual manera aplaudió que la FIFA vaya a permitir cinco cambios durante los partidos al regresar a las hostilidades, así como la oportunidad de contar con más jugadores en el banquillo.

Respecto a la preparación del equipo para el retorno a la competencia dejó en claro que cuatro semanas son pocas para recuperar el ritmo, pero al final deberán adaptarse a las medidas que tome la liga española, la cual tiene previsto reanudarse en junio.

"Cuatro semanas no son suficientes para retomar la temporada. Estamos en ascuas. Hay que pensar que las pretemporadas van del 1 de julio a mediados de agosto y aquí no. En realidad cuando entrenamos no sé qué parecemos, vamos de uno en uno y ellos tienen que saber el programa de entreno el día anterior. Nos toman la temperatura antes de empezar".