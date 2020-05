La Volpe afirma que al América lo manejan los promotores

El ex técnico argentino Ricardo La Volpe afirmó que el club mexicano América es manejado por promotores, ya que recordó que cuando pidió dos refuerzos para consolidar el plantel nunca le cumplieron, caso contrario al del estratega Miguel Herrera.

“Cuando le pedí al gerente deportivo (Ricardo Peláez) que me trajeran un ocho y un diez, no me traen a nadie”, recordó y aseveró que esa situación fue muy diferente con el arribo del “Piojo” Herrera al banquillo, al que sí le cumplieron con sus peticiones.

“Eso sí, cuando me voy, quien llega (Herrera) le traen a diez (jugadores) y claro, me doy cuenta que eso lo manejan los representantes”, declaró a una televisora internacional.

La Volpe entró de relevo a la dirección técnica del cuadro “azulcrema” en el Torneo Apertura 2016 de la Liga MX y logró llegar a la final, que perdió en penales con Tigres de la UANL.