Omar Govea desea jugar en un equipo que lo catapulte al “Tri”

El mediocampista mexicano Omar Govea, del SV Zulte Waregem, externó su deseo de jugar con la selección mexicana, pero entiende que para ello debe de jugar en un club con mayor proyección.

“No estoy contento cien por ciento porque quiero buscar un equipo, ya sea aquí o fuera, que pueda jugar competencias internacionales, pero estoy tranquilo porque voy bien, me siento en buen camino. A mí me encantaría estar en selección y estoy luchando, pero mi sueño es estar en Europa”, comentó para un canal deportivo.

Por otra parte, destacó el nivel de la Jupiler League, la cual, si bien no es tan comercial como otras competencias de Europa, asegura tiene equipos que compiten año con año en las justas continentales.

"Yo pienso que es una liga que no vende como la italiana o la española; no es una liga que se hable mucho de ella, pero yo la conozco porque la vivo, me toca conocer el nivel y hay muy buena calidad. Hay equipos que son conocidos y que están normalmente un Champions y Europa League”, concluyó.