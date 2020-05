García Aspe considera un fracaso su paso por River Plate

El ex futbolista mexicano Alberto García Aspe admitió que su paso por el club argentino River Plate no fue como él hubiera deseado y lo catálogo como un fracaso en su carrera.

"Me tomé como un fracaso mi paso por River; pero de los fracasos uno tiene que aprender y eso me sirvió muchísimo para crecer. No sólo como jugador, sino como persona y ser humano en todos los aspectos”, comentó para una radiodifusora argentina.

Finalmente, aclaró que nunca ganó más que el uruguayo Enzo Francescoli, quien es un ídolo de la institución bonaerense; además de platicar que dicho rumor le jugó en contra durante su estadía en Sudamérica.

"Era mentira que en esa época ganaba más que Francescoli, yo fui a Argentina a ganar cinco veces menos de lo que ganaba en México. Yo creo que ese comentario me jugó en contra en mi estadía en River; se fueron dando muchas cosas que sí me afectaron, como que te etiquetan de que cómo llegas y ganas más que la figura del equipo”, sentenció.