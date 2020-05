Español Pau Gasol ve complicado que NBA reanude campaña regular

El ala-pívot Pau Gasol piensa que sería complicado acabar la temporada 2019-20 de la NBA, debido a que aún faltan muchos partidos de la campaña regular por disputarse y no cree que aquellos equipos que están eliminados o que tengan muy pocas posibilidades para clasificar, quieran regresar a la duela.

"Cada disciplina y cada liga van a tener que buscar una forma creativa, innovadora, segura y responsable de volver a una realidad, que no va a ser la habitual. El deseo y la intención es retomar y concluir la campaña, aunque me parecería sorprendente que se jugaran los partidos de liga”, declaró a una cadena televisiva española.

Gasol, de 39 años, se recupera de una lesión en el pie desde que fuera operado el 9 de mayo de 2019 y, aunque fue cortado por Trail Blazers de Portland, no ocultó su deseo de recuperarse para volver a firmar con alguna franquicia de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA).

Sin embargo, el basquetbolista aseguró que el confinamiento por el COVID-19 le ha sido complicado, ya que ha tenido que cancelar sus consultas médicas y desconoce cómo ha ido evolucionando.

“Espero que esté yendo bien la recuperación. Con esta pandemia y el confinamiento no he podido hacer cosas que tenía planeadas. Tendría que haber tenido visitas médicas para el seguimiento del hueso, unas plantillas especiales para aumentar la carga, y todo ha sido alterado".

El campeón con Lakers de Los Ángeles en 2009 y 2010, una vez más externó su deseo de poder participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, reprogramados para 2021.

"Sería ingenuo no pensar en la retirada, pero sigo con el deseo de recuperarme, veremos si me da la oportunidad de seguir jugando. Es confuso saber si el tiempo está a mi favor o en mi contra. No es inhóspito que un jugador pueda jugar a los 41 años, se ha dado varias veces”, sentenció.