Mi madre me enseñó a ser el número uno en todo: Carlos Rodríguez

El mediocampista Carlos Rodríguez festejó hoy el Día de la Madre recordando las palabras que su progenitora le dijo cuando era niño: que debería ser el número uno en todo lo que emprendiera.

“Algo que se me quedó y lo tendré grabado es que desde pequeño me decía que tenía que ser el número uno en todo lo que hiciera y desde niño eso fue lo que me ayudó, me formó como futbolista, a perseguir mis metas, a alcanzar mis sueños”, declaró en un video.

Acompañado por su madre en la imagen, abundó que de sus enseñanzas, esa fue la que se le grabó más profundo en la mente y el corazón y que lo ha sacado adelante en su profesión.

El creativo y también buen defensa compartió que desde muy pequeño se dio cuenta que son una familia muy unida y “mi madre, tanto para mi hermano como para mí, ha sido nuestra consejera, amiga y siempre tiene ese toque de madre que siempre sabe cuándo uno pasa por un mal momento y allí está ella con su gran ayuda”.

Su mamá compartió que vivir la carrera profesional de futbolista de Rodríguez es una experiencia muy bonita, con muchos retos y que ha aprendido de él su perseverancia, disciplina, entrega a su trabajo y deporte.

Claro que sufrió cuando su hijo decidió irse a vivir a España para jugar con el Toledo de la Segunda División, ante la falta de oportunidad en Rayados de Monterrey, donde hizo todo el proceso con la sub 15, sub 17 y sub 20, y de pronto se topó con pared.

“Me quedé con el corazón partido y lo dejé ir porque lo mejor es que iba a cumplir su sueño y al final cumplió su sueño”, dijo la madre del futbolista, en alusión de que ahora es uno de los estelares de Rayados de Monterrey.