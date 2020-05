Gerard Piqué sugiere esperar un poco más para reanudar futbol español

El defensa español del FC Barcelona, Gerard Piqué, aseguró que le gustaría esperar más tiempo para que regrese LaLiga, luego que Javier Tebas, presidente del circuito dijera que busca que se reanude el 12 de junio.

"Tiene sentido lo que está haciendo la Liga. He escuchado a Javier hablar de volver a jugar el día 12, es sólo un mes, sin amistosos, que lo piensen por el bien del espectáculo y que no haya lesiones, si puedo aportar mi granito de arena, unos días más no nos vendrían mal", comentó.

Finalmente, el blaugrana resaltó la importancia de que tanto jugadores como staff de los equipos conozcan los protocolos para evitar contagios de COVID-19 entre los involucrados.

“Es importante que todo el mundo conozca el protocolo y lo cumpla a rajatabla. Hay muchos intereses, yo entiendo el de la Liga por terminar, porque hay mucho en juego; jugar sin público no es lo que nos gusta, pero acabar la Liga sin jugar más, aunque seamos líderes, también sería feo", culminó.