Lesión impidió a Héctor Moreno jugar con FC Barcelona

El mexicano Héctor Moreno, defensa del Al-Gharafa de Qatar, confesó que estuvo cerca de llegar al FC Barcelona en 2014, pero su lesión durante la Copa Mundial de Brasil 2014 se lo impidió.

“Seguramente hubiera sido diferente (si no me lesionaba), ya que no sólo había pláticas con Barcelona, sino que tenía la posibilidad de firmar antes del Mundial, me sentía muy bien en todos los aspectos, el esquema táctico y compañeros me ayudaban muchísimo para que yo sobresaliera, pasó lo que pasó, fue duro, tuve que poner pausa en la vida”, comentó.

Moreno admitió que el Mundial de Brasil es un recuerdo maravilloso en su carrera, y lo único que lamenta es no derrotar a Países Bajos en los octavos de final para así acceder al histórico “quinto partido”.

“El Mundial de Brasil fue algo maravilloso, lo único que cambiaría es haber perdido contra Holanda; la lesión ya da igual, el hueso está más fuerte que antes, pero fue un año atípico y una experiencia más que me ha llevado a estar aquí”, acotó para un canal deportivo mexicano.