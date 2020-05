Kyle Walker denuncia acoso por violar cuarentena

Kyle Walker, lateral del Manchester City, denunció este viernes sentirse acosado, luego de reconocer que nuevamente violó la cuarentena por la pandemia de COVID-19, esta ocasión para visitar a sus familiares.

Mediante un comunicado, el zaguero de 29 años expresó su preocupación porque esta situación puede afectar a su núcleo familiar al sentirse señalado en exceso.

“Ya he estado callado lo suficiente. Después del último artículo publicado sobre mí, no tengo otra opción que abordar las cosas públicamente. Ahora siento que me están acosando. Esto ya no sólo me afecta a mí, sino que también afecta a la salud de mi familia y mis hijos pequeños”, publicó.

Walker admitió que salió de su domicilio para ver a su hermana, con motivo de sus cumpleaños, y a sus padres, quienes han tenido momentos de incertidumbre por la crisis sanitaria, situación que también vive la Premier League al desconocer si se podrá reanudar la temporada.

“Sobre lo que sucedió el miércoles, viajé a Sheffield para darle una tarjeta de cumpleaños y un regalo a mi hermana. Luego viajé a casa de mis padres a recoger algo de comida cocinada. De nuevo, estos meses han sido muy duros para ellos. Constantemente siento que me están siguiendo”, explicó.

El lateral apuntó que es un futbolista profesional y está en una posición privilegiada. “Estar en el ojo del público no te hace inmune a sufrir. Entiendo si la gente está enfadada, pero esto es importante para que entiendan mi vida”.