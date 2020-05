Jorge Campos frustró sueño olímpico de “Conejo” Pérez en Atlanta 96

Con una carrera de más de 25 años como futbolista, el exportero Óscar Pérez dejó en claro que uno de sus pendientes fue ir a unos Juegos Olímpicos, lo cual Jorge Campos impidió que ocurriera.

Durante una plática en el “Franjatón”, el portero de equipos como Cruz Azul, Tigres, Chiapas, Necaxa, San Luis y Pachuca, recordó un poco de su trayectoria, sus logros y cosas que faltaron, y tocó el tema de los Olímpicos.

“(Me faltó) volver a jugar con Cruz Azul en un torneo oficial, me tocaron cosas extraordinarias, fueron 25 años, quería ser campeón, lo logré, me fui tranquilo, siendo exigente (me faltó) jugar con Cruz Azul un torneo oficial, y algo pendiente fueron unos Olímpicos”, dijo.

Rumbo a los de Atlanta 1996 era prácticamente uno de los elegidos para ir junto a Oswaldo Sánchez, pero aprobaron la regla de permitir a tres mayores y uno de ellos fue Campos, quien asistió a la justa y dejó fuera al “Conejo”.

“Permitieron regla de los tres mayores y uno fue Jorge, fueron él y Oswaldo, fue triste porque ya faltaba como una semana, supuestamente éramos Oswaldo y yo, yo a la banca”, recordó.

Un año después “se la cobró” al “Brody”, pues cuando Campos llegó a Cruz Azul, el “Conejo” se quedó con la titularidad en la liguilla y ayudó para que la Máquina se quedara con el título del Invierno 1997.

“Se la cobré al ‘Brody’ en 1997 (dijo entre risas). Éramos muchos arqueros, estaba Nicolás Navarro, Roberto Pérez, y yo, él estaba en la MLS y resulta que llega al final del torneo; a Nicolás y a mí nos empezaron a turnar en el torneo regular”, recordó.

El técnico Luis Fernando Tena juntó a los porteros en ese momento y les avisó que Campos sería el titular en la última jornada y que uno se iría a la tribuna, y el sacrificado fue el “Conejo”, un tanto enojado y quien pensó lo peor, pues el estratega avisó que en la liguilla ya no los turnaría.

Para su sorpresa el titular y elegido fue él, “era una oportunidad de oro, Nicolás a la banca y Jorge de delantero, fue mi primera liguilla de titular y siendo campeón con Cruz Azul, agradecido con ellos, al final fue un gran grupo y siempre estuvieron ahí para aportar y apretarme en lo deportivo”.

Durante la plática, recordó momentos especiales en su carrera, como el día en que le detuvo dos penales al portugués Luis Figo en el Torneo Teresa Herrera, y también habló de lo que representó ser parte del cuadro celeste, del que dejó en claro es uno de los grandes de México.

“Es un equipo grande, importante, no pasa desapercibido, mucha gente a veces le da el sentido que quiere, pero para mí siempre será una gran institución. Hace poco se cuestionaba si era grande, lo es, le duela a quien le duela”, acotó.