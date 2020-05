"El tenis representa una escuela de vida para mí": Novak Djokovic

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, aseguró que el deporte blanco representa para él una parte importante en su vida, en la cual ha atravesado por diferentes facetas que le han enseñado muchas cosas.

Durante una plática con la rusa Maria Sharapova en Instagram, Djokovic aceptó que ha pasado por cuestiones negativas en su carrera, pero ha sabido recuperarse y sacar aprendizajes de todas sus experiencias.

"En los últimos cuatro o cinco años y con la nueva forma de ver la vida que ser padre me ha dado, me he dado cuenta que el tenis representa un campo de batalla, una especie de escuela de la vida para mí. En la pista de tenis me he enfadado como nunca lo he hecho, me he venido abajo muchas veces y hoy día, aún lo hago", indicó.

"Cuando fui capaz de diferenciar mi comportamiento en pista con respecto a quién soy de verdad, acepté la presión que supone estar en pista solo y mostrar tus emociones, y fui capaz de aceptar todas mis actitudes negativas del pasado en la cancha, di un gran paso para mi salud mental y para recuperarme mentalmente de todo”, agregó.

"Nole" considera que un jugador debe tener paz mental a la hora de entrar a una cancha, pues de ello depende mucho el resultado. Además, es muy desgastante no controlar tus emociones durante toda la temporada.

"Todo lo que hacemos antes de salir a la cancha, cómo te sientes contigo mismo, creo que eso tiene un gran peso en lo que pasa. Por eso he tratado de ganar conocimientos a la hora de conocerme mejor, de seguir aprendiendo, porque el tenis se sigue dando durante 11 meses al año, desgasta muchísimo”, aseguró.

Novak Djokovic aprovecha el confinamiento con su familia para leer y aprender más sobre la mente, para que de alguna manera pueda mejorar en su regreso a las canchas cuando le sea posible.