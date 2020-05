Futuro de temporada en Serie A se definirá a finales de mayo

El ministro de Deporte italiano, Vincenzo Spadafora, reconoció este martes que el futuro de la temporada 2019-2020 de la Serie A aún es incierto, y será hasta finales de mayo que se decidirá la reanudación o suspensión definitiva de la competencia.

"El 4 de mayo abrimos los entrenamientos individuales, el 18 abriremos los de los equipos y a finales de mayo se podrá decir si se reanudará o no la Serie A. Hace falta un poco de paciencia. De no ser así, la alternativa es hacer lo que Francia y suspender, pero yo no quiero esto", explicó a un diario milanés.

Los 20 clubes de la Serie A recién acordaron unánimemente concluir con la temporada, mientras la Federación Italiana de Futbol (FIGC) trabaja en el desarrollo de un protocolo destinado a salvaguardar la salud de los jugadores, cuerpos técnicos y personal, en caso de reanudar el torneo a puerta cerrada.

"¿Cómo puedo decir hoy si el 14 de junio la Serie A se podrá reanudar? No lo sé, porque no tengo los elementos científicos. A mediados de mayo se podrán hacer previsiones más serias. El futbol volverá sólo si se tutela la salud de los involucrados", indicó Spadafora.

Mientras se resuelve la complicada situación en el balompié italiano por la pandemia de COVID-19, los equipos de la Serie A se preparan para regresar a las sesiones individuales de entrenamiento, tal como hizo este lunes el Sassuolo, primera escuadra en regresar a los complejos deportivos.