Tavano asegura piensan más en ganar la final que en el COVID-19

El delantero mexicano de Real Estelí, Fabrizio Tavano, admitió que él y sus compañeros están más concentrados en consagrarse campeones del futbol nicaragüense, que en un posible contagio de COVID-19.

“Después de jugar bastantes partidos el miedo ya no es miedo, saltamos a la cancha, esperamos que el rival se cuide y nos concentramos en el futbol. En este momento no pensamos en otra cosas que no sea la final”, que se definirá este sábado en el duelo de vuelta, comentó Tavano para un canal deportivo.

Finalmente, el ex jugador del club mexicano Tigres de la UANL confía en que podrán quedarse con el trofeo; sin embargo, no imagina un festejo sin aficionados, los cuales no pueden entrar a los estadios, como medidas preventivas en contra del coronavirus.

“No hemos pensado cómo va a ser el festejo, la gente no puede salir, creo que será algo tranquilo. Todos en su casa y sin manifestaciones públicas”, concluyó.