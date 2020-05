Fernandes dice que Iniesta y Ronaldinho fueron sus jugadores favoritos

El futbolista de Manchester United, el portugués Bruno Fernandes, recordó que el español Andrés Iniesta y el brasileño Ronaldinho fueron dos de los jugadores a los cuales admiró cuando era más joven.

El elemento que llegó a los “Red Devils” a principios de este año no entiende el motivo por el cual el “Fantasmita” Iniesta nunca obtuvo un balón de oro, ya que su versatilidad dentro de la cancha llevó al Barcelona y a la selección española a ganar muchos títulos.

“El que me gustaba ver y seguir era a Iniesta, porque es una mezcla entre un 8 y un 10. Es de los que siempre le gusta tener el balón y arriesgarse. Creo que fue uno de los mejores del mundo. Fue sorprendente ver cómo Iniesta nunca ha ganado un Balón de Oro. ¡Con todo lo que ganó! Para mí es difícil de entender”, comentó para el sitio oficial del equipo.

Fernandes, de 25 años, agregó que ver a Ronaldinho en las canchas incitaba a muchos jóvenes para que se inclinaran por el futbol, sobre todo por la pasión y alegría que demostraba en cada enfrentamiento.

“Tengo muchos jugadores que me gustaba ver. Por ejemplo, en mis primeros años, el futbolista que creo que es el que a todos les gustó y siempre les gustará es Ronaldinho. Para mí, él es el atleta con la capacidad de engancharte frente al televisor y hacerte quedar a verlo durante horas porque tenía esa gran energía y felicidad.”

Por otra parte, Bruno dejó en claro que tiene una mentalidad netamente ganadora, pues así sea un partido amistoso contra amigos, siempre estará en su mente salir con la victoria.

“Para mí cada juego es una batalla. Necesitas salir al campo y solo entender que necesitas vencer a tu oponente. Si no los vences, te vencerán. No importa quién esté en el otro equipo. Si es un amigo, porque tengo amigos jugando en la Premier League, no me importa”, finalizó.