Abreu dice que penal ante Ghana en 2010 lo catapultó a la fama

El uruguayo Sebastián “Loco” Abreu, quien jugase en el futbol mexicano con América y Cruz Azul, aceptó que el penal tirado ante Ghana a lo “Panenka” en el Mundial Sudáfrica 2010 le valió ser conocido en todo el mundo.

“El tercero es el gol de penal que hice en Sudáfrica contra Ghana, que me catapultó a ser conocido en todo el mundo”, declaró el futbolista a ESPN, sobre las cosas más importantes que ha realizado en el balompié.

En aquella edición de la justa del orbe, la selección "charrúa" disputaba los cuartos de final ante su similar ghanesa, pero la pizarra se mantuvo igualada por más de 120 minutos, por lo que el pase a las semifinales lo tuvieron que definir desde los once pasos.

“Antes del partido con Ghana, Jaime Roos me preguntó qué venía después de haber hecho el gol de la clasificación al Mundial, contra Costa Rica. Le dije: no sé ni cuándo, ni cómo, ni por qué, pero hay algo grande que me espera. Cuando Ghana erró el quinto penal me cayó la ficha y pensé: este era el momento que esperaba”.

Abreu, quien debutó en la Liga MX en la temporada 1999-2000 con Tecos de la UAG, señaló que el mejor jugador de aquel certamen, su compatriota Diego Forlán, fue el único que se dedicó a estudiar el balón; mientras que él tuvo muchos problemas desde los entrenamientos.

“El Jabulani era una pelota playera. Diego Forlán pidió que le acercaran una tres meses antes del Mundial y fue el único que la entendió. Yo erré los tres penales en la práctica anterior al partido contra Ghana”.

De igual forma, el actual elemento del Boston River de Uruguay recordó el partido que cambió su carrera como profesional.

“Son los dos goles que marqué a Bolivia en la sub 17 con Uruguay. Yo me iba a dedicar al baloncesto pero al volver, cinco equipos querían comprar mi pase. Hoy estoy acá por eso”, afirmó.