Figo asegura que su estancia en Inter fue complicada por Mancini

El portugués Luis Figo admitió que una de las etapas más difíciles que vivió en su trayectoria como futbolista fue cuando militó en el Inter de Milán, principalmente porque nunca pudo establecer una buena relación con el director técnico italiano Roberto Mancini.

Figo, quien venía de dejar al Real Madrid, militó con los negriazules de 2005 a 2009, aunque recordó que en las primeras semanas todo fue “color de rosa”.

"Al principio, tuve una buena experiencia en el Inter; pero luego, tuve una mala experiencia con él. Muy mala a nivel humano. Mancini fue una de las personas que más me humilló en mi carrera", aseguró el lusitano en una transmisión en vivo en redes sociales que realizó con el también italiano Fabio Cannavaro

El ex elemento blaugrana consideró que la forma en la que decidió que estuviera en la banca no fueron las adecuadas y recordó lo que vivió durante algunos partidos de la Serie A.

"Sufrí. Ya no tenía 20 años, tenía 34 o 35 y tuve que vivir situaciones que no debería haber vivido. Aquello no era cuestión de jugar más o menos, a mi edad ya sabía que eso podía pasar, pero mandarte a calentar 85 minutos y jugar solo tres para ver si explotas, eso no es normal. Faltó respeto y educación”.

El mediocampista ganó el Balón de Oro en el 2000, fue Jugador Mundial de la FIFA en 2001 y ganó una UEFA Champions League con Real Madrid al siguiente año en contra del club alemán Bayer Leverkusen.