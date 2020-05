Pablo Cuevas disfruta el confinamiento con su familia

El tenista uruguayo Pablo Cuevas aprovecha la suspensión del circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) para pasar tiempo de calidad con su familia, pues llevaba tiempo extrañando a su esposa e hijas.

Cuevas admitió que llevaba tiempo extrañando la cercanía con su familia y que ya no disfrutaba la competencia como antes, por lo que este descanso obligado le servirá para retomar fuerzas y regresar de mejor manera al circuito.

"Llevaba muchos años seguidos viajando, con la sensación repetitiva de que me habría gustado más quedarme en casa que irme al siguiente torneo. Así que estoy aprovechando mucho esta oportunidad. Realmente lo necesitaba”, aseguró.

Está no es la primera vez que el uruguayo tiene una pausa en su carrera, pues en Roma 2011 sufrió una lesión de rodilla que lo alejó de las canchas por dos años, lo que lo hizo valorar su carrera aún más.

"Se me venía a la mente la pregunta: Si no juego más al tenis, ¿qué voy a hacer con mi vida?. No creía que fuera a encontrar algún sentido haciendo otra cosa. No me veía en nada más que no fuera el tenis. Y eso me asustaba muchísimo”, recordó.

El actual número 60 del mundo ha tenido buenos y malos momentos en su carrera, pero planea un buen regreso cuando se reanude el circuito, posiblemente el 13 de julio.