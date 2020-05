Exlanzador Ricardo Rincón recuerda su paso por Diablos del México

Ricardo Rincón, lanzador que tuvo dos etapas con los Diablos Rojos del México, recordó su paso por el equipo y aseguró que guarda “bonitos recuerdos” en la mente y el corazón.

La primera etapa del zurdo con el México fue de 1994 a 1996, antes de emigrar a las Grandes Ligas con lo Piratas de Pittsburgh; después de 11 temporadas en las que formó parte de los Indios de Cleveland, los Atléticos de Oakland y los Cardenales de San Luis, regresó con los Escarlatas en 2008.

Ocho años después de haberse retirado profesionalmente, Rincón tiene una empresa exportadora de limón y un rancho en el que también se siembra caña de azúcar; sin embargo, no descarta la posibilidad de volver a involucrarse en el beisbol.

“Todos los que jugamos tenemos ilusiones de ser coach, directivo o manager. Ahorita mi trabajo no me da el tiempo, pero no podemos decir que no. Tengo una gran ilusión de trabajar con Diablos Rojos porque es la organización que me dio grandes momentos y gran apoyo para subir a Grandes Ligas”, reveló.

El expitcher comentó también que una de las cosas que más extraña de jugar es a la gente en los estadios y aseguró que los aficionados del México lo dejaron marcado con su cariño, que siembre intentó retribuir con campeonatos.

Por otra parte, Rincón resaltó el nivel en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y consideró que el talento y la capacidad de los peloteros provocan que nadie se sienta confiado; asimismo, explicó que es complicado transmitir su conocimiento a los jóvenes, pues muchos consideran que llegar a Grandes Ligas es sencillo.

Finalmente, el exlanzador mandó un cariñoso mensaje a los seguidores de Diablos y enfatizó en que el equipo es uno de los más importantes en el país.

“Sigan apoyando así como lo están haciendo, apoyando a sus grandes jugadores; creo que la afición tiene un gran equipo, una gran organización y mandarles un gran abrazo para todos y que Dios me los cuide”, apuntó Rincón.