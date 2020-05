Mallorca prepara a sus futbolistas para evitar lesiones

El Real Club Deportivo Mallorca ya prepara terreno para regresar a los entrenamientos y el director técnico del equipo, Vicente Moreno, asegura que trabajarán para evitar posibles lesiones por la inactividad.

A pesar de que el equipo bermellón continuó con sesiones de entrenamiento "on line", no se descarta que en algún momento los jugadores sufran una lesión, pues el paro de actividades por la pandemia de coronavirus se extendió por dos meses y no tuvieron actividad intensa como acostumbran.

Este lunes, Moreno dio a conocer uno de sus entrenamientos, en el que pretende preparar a los futbolistas para evitar posibles lesiones una vez que reanuden los entrenamientos.

“Trabajamos para adelantarnos a las posibles lesiones por la falta de entrenamiento. El objetivo es adaptar el escenario de vuelta a los entrenamientos", aseguró.

A pesar de que no se tiene la misma intensidad, el estratega aseguró que lo que han hecho durante el confinamiento es bueno y que de alguna manera les servirá para el regreso a las canchas.

“Hemos estado comparando los resultados obtenidos por el volumen de trabajo y el gasto de calorías y los resultados son buenos. Eso nos permite ajustar los menús para cada jugador de forma específica”, dijo.

El Mallorca podría reanudar los entrenamientos el miércoles o jueves, luego de que el gobierno español diera luz verde a los equipos para reanudar actividades esta semana.

El equipo de Vicente Moreno reanudará recibiendo al Barcelona en el Son Moix y hasta ahora encuentra en posición de descenso, en el peldaño 18, por lo que aún tiene oportunidad de salvar la categoría.