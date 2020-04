John Harbaugh preocupado por la seguridad digital de Baltimore

El entrenador en jefe de Cuervos de Baltimore, John Harbaugh, indicó que se siente preocupado por la seguridad tecnológica de su equipo, ya que teme que sus materiales puedan ser robados por otras personas.

“Es una gran preocupación. Esperemos que estemos bien, realmente no quisiera que los entrenadores opuestos tengan nuestro libro de jugadas o nuestras reuniones preliminares”, declaró.

Desde marzo, la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) ordenó el cierre de todas las instalaciones, por lo que las franquicias han tenido que llevar a cabo sus reuniones y entrevistas de forma virtual.

Debido a ello, el gerente general del conjunto "emplumado", Eric DeCosta, le aseguró al coach que no existe algún riesgo de robo de material, ya que contrataron a una agencia de seguridad digital.

Asimismo, Harbaugh declaró que todos los jugadores tienen la obligación de entrenar y mantenerse en forma a pesar de estar en cuarentena a causa del coronavirus, ya que si llegan en malas condiciones cuando inicien las prácticas, será un problema tanto para ellos como para el equipo.

“Saben que si no entrenan y vuelven fuera de forma, no será divertido para ellos durante el campo de entrenamiento. Nada podría ser más miserable que un cuervo no esté en forma”, señaló.