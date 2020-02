Caballero no quedó del todo satisfecho con victoria FC Juárez

Gabriel Caballero, técnico de FC Juárez, indicó que más allá de que lograron un triunfo histórico sobre el América, no quedó del todo satisfecho porque pese a que tuvieron un hombre más, tuvieron momentos complicados en los que vieron en peligro su ventaja.

“El equipo estuvo bien, me quedo contento, pero nunca pudimos mostrar la superioridad numérica, por eso no estoy satisfecho. Tuvimos infinidad de ocasiones para hacer una goleada, es un triunfo histórico, pero no estoy contento al cien por ciento”, dijo.

Aceptó que “jugar con América siempre te complica, nosotros hicimos nuestra parte, pero no pudimos hacer notar la diferencia de tener un hombre más”.

“Destacar el esfuerzo, tratar de jugar con un rival como América que no le habían metido gol, la insistencia de querer ganarlo, cada vez que atacábamos queríamos hacer el gol, entonces el esfuerzo de todos es la satisfacción que me deja, los que están de inicio, los que entran de cambio y los que se quedan afuera”, apuntó.

Comentó que su escuadra ha hecho una labor importante en todos los aspectos, ya que fue capaz de marcar diez goles en los últimos tres duelos y solo ha recibido cinco.

“El trabajo colectivo en ofensiva ha sido bueno, el torneo pasado no metimos muchos goles y ahora sí, las opciones se generan en grupo, hoy todos han tenido la oportunidad, quizá nos faltó esa calma para no sufrir. Se va por buen camino, es una racha positiva y vamos a seguirle dando”, estableció.

Así mismo, reconoció que a los “Bravos” siempre los “hacen menos, pero está bien, es lógico es un equipo que tiene ocho meses en Primera División y vamos en camino de crecimiento, de ser un equipo importante, tenemos grandes jugadores, se entienden cada vez más y tenemos buenos recambios”.

“El equipo ha estado bien, excepto el duelo con Chivas, la verdad que hemos tenido cosas buenas y que debe mejorar con el correr de los días, pero tranquilo por lo que se ha hecho y la ilusión que tenemos es ser protagonistas, vamos paso a paso por una calificación”, sentenció.