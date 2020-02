Expulsión de Jorge Sánchez fue el único error de América: Herrera

El técnico del América, Miguel Herrera, afirmó que pese a la derrota ante FC Juárez le gustó la entrega de su equipo, y que el único error que se cometió fue la expulsión de Jorge Sánchez apenas en el arranque, lo que al final condicionó todo el trámite.

“Una equivocación total de Jorge porque empieza el partido y no hay necesidad de hacer ese tipo de entradas, ya pasó, ahora a trabajar para el siguiente partido”, dijo.

Consideró que su escuadra ofreció un partido importante, “no puedo decir que el equipo está mal, Gio (Dos Santos) hace una jugada de crack y no define, Henry (Martin) tiene una pelota para el gol, pero no la concreta, son circunstancias”.

“No le puedo reprochar nada porque se mataron en la cancha para remontar, el único reproche es lo de Jorge, en el minuto uno no puede cometer algo así”, apuntó.

Así mismo, destacó que el primer gol del cuadro de los “Bravos” debió invalidarse porque era en fuera de lugar, algo a lo que consideró debe existir mayor atención.

“Vengo de verla, el primer gol es fuera de lugar, no en la primera acción, cuando peina (Darío) Lezcano y el balón le cae a Rolán que no tiene a dos hombres delante de él. Sí nos desubicamos con la expulsión de Jorge, pero son jugadas que se tienen que marcar, que no son correctas, ellos tienen la oportunidad de meter una línea en la televisión”, sentenció.