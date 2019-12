Destaca Funes Mori que Monterrey nunca se dio por vencido

El delantero argentino Rogelio Funes Mori señaló que la clave para que Monterrey lograra el título del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, fue que nunca bajaron los brazos en los momentos más complicados que vivieron en la serie con el América.

“Nunca dejamos de luchar, defendimos cuando debimos y atacamos cuando lo necesitábamos y nada”, dijo.

Aceptó que vivieron un 2019 de ensueño, más allá de que por momentos atravesaron una gran incertidumbre que llevó a la salida del uruguayo Diego Alonso de la dirección técnica, así como a la llegada del argentino Antonio Mohamed.

“La verdad es que fue un año increíble, más allá de que al principio no se dieron los resultados que queríamos, pero nunca dejamos de creer, es un premio muy grande para nosotros”, apuntó.

Indicó de que más allá de que marcó dos de los tres goles de su escuadra en esta serie, no se siente la figura, ya que siempre los éxitos se basan en un trabajo colectivo.

“En las finales anteriores no me tocó marcar, ahora me tocó hacerlo, no creo ser el mejor en los buenos momentos ni el peor en los malos, hay que tener una estabilidad, siempre creer en uno, en mis compañeros, hace mucho que ganamos la liga y estamos muy contentos”, sentenció.